Він молився за мир України та українців, — Володимир Зеленський відреагував на смерть Папи Франциска

Володимир Зеленський зазначив, що Папа Франциск умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності.

Фото: Getty Images

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 21 квітня помер Папа Римський Франциск.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть понтифіка.

«Мільйони людей у світі сумують через трагічну звістку про відхід Папи Франциска. Його життя було присвячене Богу, людям і Церкві. Він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності. Він молився за мир України та українців. Сумуємо разом з католиками й усіма християнами, які покладались на духовну підтримку Папи Франциска. Вічна памʼять!», - написав Зеленський на своїй сторінці в соцмережі Х.

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