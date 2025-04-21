У Харкові затримали «помічника» ухилянтів – просив $13 тисяч за фальшиві документи

Прикордонники і поліція зірвали схему ухилення від мобілізації в Харкові.

Фото: dpsu.gov.ua

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У Харкові правоохоронці викрили 31-річного чоловіка, якого підозрюють у сприянні чоловікам в ухиленні від мобілізації. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Затримання відбулося в межах спеціального слідчого експерименту, який провели військовослужбовці Управління оперативно-розшукової діяльності Східного регіонального управління разом із Нацполіцією під процесуальним керівництвом Харківської окружної прокуратури.

За даними слідства, чоловік за 13 000 доларів США обіцяв допомогти ухилитися від призову до Збройних Сил України. Його «послуги» включали виготовлення фальшивої довідки про відстрочку, зняття з розшуку за порушення правил військового обліку, а також незаконне переправлення за кордон до країн ЄС.

Правопорушника затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — «Зловживання впливом».

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

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