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Коли платники єдиного податку третьої групи мають сплачувати військовий збір за себе — нагадування ДПС

20:45, 21 квітня 2025
Військовий збір платниками ЄП третьої групи сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації платника єдиного податку за податковий квартал, за ставкою 1% від доходу.
Коли платники єдиного податку третьої групи мають сплачувати військовий збір за себе — нагадування ДПС
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У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області роз’яснили, коли платники єдиного податку третьої групи мають сплачувати військовий збір за себе.

Так, військовий збір платниками ЄП третьої групи сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації платника єдиного податку за податковий (звітний) квартал, за ставкою 1% від доходу

Відповідно до п.п. 3 п.п. 1.1 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI платниками військового збору є платники єдиного податку третьої групи.

Абзацом другим п.п. 1.11 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що платники військового збору, зазначені у п.п. 3 п.п. 1.1 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, сплачують військовий збір протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації платника єдиного податку за податковий (звітний) квартал.

Для платників, зазначених у п.п. 3 п.п. 1.1 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, ставка військового збору становить – 1 відс. від доходу, визначеного згідно зі ст. 292 ПКУ (п.п. 3 п.п. 1.3 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ). Згідно з абзацом першим п. 296.3 ст. 296 ПКУ платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Платники військового збору, зазначені у п.п. 3 п.п. 1.1 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, за порушення правил сплати (перерахування) сум військового збору притягаються до відповідальності у вигляді штрафу в розмірах, визначених ст. 124 ПКУ (абзац п’ятий п.п. 1.11 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ).

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