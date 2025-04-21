У січні – березні Зеленському внесли подання про призначення 36 суддів — ВРП

За три місяці 2025 року ВРП ухвалила внести Президентові України подання про призначення 36 суддів.

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Упродовж трьох місяців 2025 року Вища рада правосуддя прийняла рішення про внесення Президентові України Володимиру Зеленському подання про призначення на посади 36 суддів до місцевих судів. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Серед них:

до місцевих загальних судів — 33 судді;

до місцевих господарських судів — 3 судді.

Також ми писали, що упродовж січня - березня Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 64 суддів.

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