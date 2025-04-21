64 судді звільнено протягом I кварталу 2025 року — ВРП

Упродовж січня - березня Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 64 суддів. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.
За загальними обставинами звільнено 47 суддів, а саме:
- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 46 суддів, з яких:
- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням звільнено 1 суддю місцевого суду.
За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 17 суддів, а саме:
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