64 судді звільнено протягом I кварталу 2025 року — ВРП

47 суддів звільнили за загальними обставинами та ще 17 суддів ВРП звільнила за особливими обставинами.

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Упродовж січня - березня Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 64 суддів. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

За загальними обставинами звільнено 47 суддів, а саме:

- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 46 суддів, з яких:

32 судді місцевих судів;

12 суддів апеляційних судів;

2 судді Верховного Суду.

- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням звільнено 1 суддю місцевого суду.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 17 суддів, а саме:

за вчинення істотного дисциплінарного поступку – 12;

на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 5.

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