У тимчасово окупованій Керчі зафіксували перевезення ракет для ЗРК

У напрямку селища Багерове зафіксовано перевезення ракет до С-300/С-400.

Фото: Кримський вітер

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У Керчі, що на тимчасово окупованій території Криму, зафіксовано транспортування ракет до зенітно-ракетних комплексів С-300/С-400. Про це повідомив телеграм-канал «Кримський вітер».

За їхніми даними, в центрі міста помітили три тягачі, які перевозили транспортно-пускові контейнери з ракетами. Колона техніки рухалася у напрямку селища Багерове, що розташоване приблизно за 10 кілометрів на захід від Керчі.

Очевидці стверджують, що це не перше переміщення військової техніки в цьому регіоні останнім часом. Автори повідомлення наголосили, що уважно відстежують пересування військового вантажу на півострові.

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