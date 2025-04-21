Во временно оккупированной Керчи зафиксировали перевозку ракет для ЗРК

В направлении поселка Багерово зафиксирована перевозка ракет к С-300/С-400.

Фото: Крымский ветер

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В Керчи, что на временно оккупированной территории Крыма, зафиксирована транспортировка ракет к зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400. Об этом сообщил телеграм-канал «Крымский ветер».

По их данным, в центре города заметили три тягача, которые перевозили транспортно-пусковые контейнеры с ракетами. Колонна техники двигалась в направлении поселка Багерово, расположенного примерно в 10 километрах к западу от Керчи.

Очевидцы утверждают, что это не первое перемещение военной техники в этом регионе в последнее время. Авторы сообщения отметили, что внимательно отслеживают передвижение военного груза на полуострове.

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