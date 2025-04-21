64 судьи уволены в течение I квартала 2025 года — ВСП

47 судей уволены по общим обстоятельствам и еще 17 судей ВСП уволил по особым обстоятельствам.

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В течение января – марта Высший совет правосудия принял решение об увольнении 64 судей. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

По общим обстоятельствам уволены 47 судей, а именно:

- в связи с подачей заявлений об отставке уволены 46 судей, из них:

32 судьи местных судов;

12 судей апелляционных судов;

2 судьи Верховного Суда.

- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволен 1 судья местного суда.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 17 судей, а именно:

за совершение существенного дисциплинарного проступка — 12;

на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины согласно представлениям с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины — 5.

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