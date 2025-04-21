64 судьи уволены в течение I квартала 2025 года — ВСП

В течение января – марта Высший совет правосудия принял решение об увольнении 64 судей. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.
По общим обстоятельствам уволены 47 судей, а именно:
- в связи с подачей заявлений об отставке уволены 46 судей, из них:
- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволен 1 судья местного суда.
По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 17 судей, а именно:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.