В январе – марте Зеленскому внесли представление о назначении 36 судей — ВСП

За три месяца 2025 года ВСП принял решение внести Президенту Украины представление о назначении 36 судей.

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В течение трех месяцев 2025 года Высший совет правосудия принял решение о внесении Президенту Украины Владимиру Зеленскому представления о назначении на должности 36 судей в местные суды. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Среди них:

в местные общие суды — 33 судьи;

в местные хозяйственные суды — 3 судьи.

Еще мы писали, что в течение января – марта Высший совет правосудия принял решение об увольнении 64 судей.

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