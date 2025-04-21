В январе – марте Зеленскому внесли представление о назначении 36 судей — ВСП

В течение трех месяцев 2025 года Высший совет правосудия принял решение о внесении Президенту Украины Владимиру Зеленскому представления о назначении на должности 36 судей в местные суды. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.
Среди них:
Еще мы писали, что в течение января – марта Высший совет правосудия принял решение об увольнении 64 судей.
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