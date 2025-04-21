Когда плательщики единого налога третьей группы должны платить военный сбор за себя — напоминание ГНС

Военный сбор плательщиками ЕН третьей группы уплачивается в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи налоговой декларации плательщика единого налога за налоговый квартал по ставке 1% от дохода.

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В Главном управлении ГНС в Черновицкой области разъяснили, когда плательщики единого налога третьей группы обязаны уплачивать военный сбор за себя.

Так, плательщики единого налога третьей группы уплачивают военный сбор в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи налоговой декларации плательщика единого налога за налоговый (отчётный) квартал по ставке 1% от дохода.

Согласно п.п. 3 п.п. 1.1 п. 16¹ подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года №2755-VI, плательщиками военного сбора являются плательщики единого налога третьей группы.

Вторым абзацем п.п. 1.11 п. 16¹ подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ установлено, что указанные плательщики обязаны уплачивать военный сбор в течение 10 календарных дней после окончания срока подачи налоговой декларации по единому налогу за квартал.

Для этой категории налогоплательщиков ставка военного сбора составляет 1% от дохода, определённого в соответствии со ст. 292 НКУ (п.п. 3 п.п. 1.3 п. 16¹ подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ). Согласно первому абзацу п. 296.3 ст. 296 НКУ, плательщики единого налога третьей группы подают налоговую декларацию в сроки, установленные для квартального отчётного периода.

За нарушение сроков уплаты (перечисления) сумм военного сбора плательщики, указанные в п.п. 3 п.п. 1.1 п. 16¹ подраздела 10 раздела XX НКУ, несут ответственность в виде штрафа в размерах, предусмотренных ст. 124 НКУ (пятый абзац п.п. 1.11 п. 16¹ подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ).

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