В Харькове задержали «помощника» уклонистов – просил $13 тысяч за фальшивые документы

Пограничники и полиция сорвали схему уклонения от мобилизации в Харькове.

Фото: dpsu.gov.ua

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В Харькове правоохранители разоблачили 31-летнего мужчину, которого подозревают в содействии мужчинам в уклонении от мобилизации. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Задержание произошло в рамках специального следственного эксперимента, который провели военнослужащие Управления оперативно-розыскной деятельности Восточного регионального управления вместе с Нацполицией под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры.

По данным следствия, мужчина за 13 000 долларов США обещал помочь уклониться от призыва в Вооруженные Силы Украины. Его «услуги» включали изготовление фальшивой справки об отсрочке, снятие с розыска за нарушение правил воинского учета, а также незаконную переправку за границу в страны ЕС.

Правонарушителя задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - «Злоупотребление влиянием».

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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