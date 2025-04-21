В Минюсте напомнили о сроках рассмотрения документов для государственной регистрации

Государственная регистрация общественных формирований и ячеек политических партий занимает определенный промежуток времени.

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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило, сколько времени занимает рассмотрение документов, поданных для государственной регистрации общественных формирований, ячеек политических партий или третейских судов.

Согласно статье 26 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», документы рассматриваются в следующие сроки:

Политическая партия, творческий союз, местная ячейка творческого союза — не позднее 30 рабочих дней со дня подачи документов.

Постоянно действующий третейский суд — не позднее 15 рабочих дней.

Структурное образование политической партии — не позднее 10 рабочих дней.

Первичная ячейка политической партии — в течение одного рабочего дня.

Профсоюз, его организация или объединение, организация работодателей или ее объединение — не позднее 15 рабочих дней.

Общественное объединение, местная ячейка общественного объединения со статусом юрлица — не позднее 3 рабочих дней.

Общественное объединение без статуса юрлица — не позднее 3 рабочих дней.

Обособленное подразделение юрлица, созданного по законодательству иностранного государства — в течение 5 рабочих дней.

В случае необходимости сроки могут быть продлены субъектом госрегистрации — не более чем на 15 рабочих дней.

Кроме того, предусмотрена возможность государственной регистрации в сокращенные сроки. Основания, порядок и размер платы за такую услугу определены постановлением КМУ №1133 от 25.12.2015 (с изменениями).

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