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Оспаривание отцовства родственниками умершего — в Минюсте напомнили о важности защиты интересов ребенка

18:30, 22 апреля 2025
Закон устанавливает три основных условия, при которых родственники умершего имеют право обжаловать отцовство через подачу иска.
Оспаривание отцовства родственниками умершего — в Минюсте напомнили о важности защиты интересов ребенка
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Оспаривание отцовства после смерти лица, которое было записано отцом ребенка, возможно только на основании статьи 137 Семейного кодекса Украины, сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Законодательство четко определяет условия, при которых родственники умершего могут подать иск об оспаривании отцовства, что сводится к трем основным случаям:

- Подача заявления о непризнании отцовства во время беременности матери. В случае, если мужчина до своей смерти подал нотариусам заявление о непризнании своего отцовства, то после его смерти оспаривание возможно только с участием его наследников.

- Подача иска при жизни мужчины. Если мужчина при жизни подал иск в суд, чтобы исключить свое имя из записи как отца ребенка, его наследники могут продолжить этот процесс после его смерти.

- Неизвестность об отцовстве по уважительным причинам. Если мужчина не знал, что он записан отцом ребенка, и умер, не имея возможности оспорить это, то оспаривать отцовство могут только его близкие родственники: жена, родители и дети.

Важно отметить, что защита интересов ребенка должна быть приоритетом во всех таких процессах. Согласно статьям 141, 150, 153 и 155 Семейного кодекса Украины, родители имеют равные права и обязанности по отношению к ребенку, и их действия должны обеспечивать здоровье и развитие ребенка, не нарушая его прав и достоинства.

Международное законодательство, в частности Конвенция о правах ребенка, требует учитывать наилучшие интересы ребенка при всех решениях, касающихся его. Статья 3 этой Конвенции подчеркивает, что при принятии любых решений, касающихся детей, приоритет отдается обеспечению их интересов. Родители или законные опекуны несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка, и наилучшие интересы ребенка должны быть предметом основного внимания.

Европейский суд по правам человека также подчеркивает необходимость особой защиты прав детей, так как их уязвимость требует должной правовой защиты. При оспаривании отцовства важно учитывать, чтобы решения не вредили развитию и здоровью ребенка.

Таким образом, в процессе оспаривания отцовства при рассмотрении дел, касающихся ребенка, должны быть тщательно учтены его интересы, обеспечение его прав и благополучия.

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минюст

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