Узбекистан з 1 червня запроваджує «золоту візу» для іноземців

Узбекистан відкриває шлях до п’ятирічної посвідки на проживання за $200 тисяч.

Фото: dilovamova

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З 1 червня в Узбекистані діятиме спрощений порядок отримання посвідки на проживання строком на п’ять років для іноземних громадян і осіб без громадянства. Про це повідомляє Радіо Озоді з посиланням на Міністерство юстиції країни.

Щоб отримати дозвіл на проживання, іноземець має інвестувати щонайменше 200 тисяч доларів США. Додатково потрібно внести по 100 тисяч доларів за кожного члена родини – дружину або чоловіка, дітей та батьків.

Узбецька влада розраховує, що нова програма допоможе залучити до країни іноземних інвесторів і посилити приплив капіталу в економіку.

Подібні програми, відомі як «золоті візи», вже діють у ряді країн, зокрема у Португалії, ОАЕ, Канаді та США. Вони передбачають надання посвідки на проживання або громадянства в обмін на інвестиції в економіку, нерухомість або державні проєкти.

В інших країнах Центральної Азії «золота віза» поки що не запроваджена. Водночас у Казахстані та Киргизстані вже лунали пропозиції створити аналогічні програми.

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