Пішов з життя народний депутат України Володимир Мороз

У віці 57 років помер Володимир Мороз із групи «Відродження України».

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Помер народний депутат України, член депутатської групи "Відновлення України" Володимир Мороз. Йому було 57 років.

Він був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті народного депутата України IX скликання Володимира Мороза", - повідомили у парламенті.

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