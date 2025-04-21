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Пішов з життя народний депутат України Володимир Мороз

14:45, 21 квітня 2025
У віці 57 років помер Володимир Мороз із групи «Відродження України».
Пішов з життя народний депутат України Володимир Мороз
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Помер народний депутат України, член депутатської групи "Відновлення України" Володимир Мороз.  Йому було 57 років. 

Він був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті народного депутата України IX скликання Володимира Мороза", - повідомили у парламенті. 

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