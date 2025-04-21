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У Львові судили чоловіка, який обкрадав рахунки через мобільні додатки

20:28, 21 квітня 2025
Чоловік крав телефони та знімав гроші з банківських додатків, а також зберігав психотропи.
У Львові судили чоловіка, який обкрадав рахунки через мобільні додатки
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Франківський районний суд Львова визнав винним мешканця Львівщини у серії крадіжок, які той здійснював через доступ до банківських додатків на викрадених телефонах. Також суд розглянув епізод із незаконним зберіганням психотропної речовини. Остаточне покарання — 5 років і 2 місяці позбавлення волі. Про це йдеться у вироку Франківського районного суду Львова у справі № 465/5198/24.

За матеріалами справи, у січні 2024 року чоловік викрав мобільний телефон Samsung A31 у львів’янки. Отримавши доступ до мобільного банкінгу в АТ «Універсал Банк», він зняв понад 12,5 тисяч гривень через банкомат та каси супермаркетів «АТБ» і «Сільпо».

У березні того ж року обвинувачений застосував схожу схему: вкрав телефон Poco X5 Pro 5G, змінив пароль у додатку «ПУМБ Online», зняв з рахунку ще 12 тисяч гривень і придбав товар у Vodafone на майже 23 тисячі гривень. Замовлення він забрав особисто.

У червні 2024 року правоохоронці затримали чоловіка з психотропною речовиною PVP загальною масою понад 1,3 грама. Обвинувачений стверджував, що «знайшов її на землі». Суд визнав, що він незаконно придбав і зберігав речовину без мети збуту.

Під час розгляду справи чоловік повністю визнав вину, розкаявся та заявив, що діяв необдумано. Суд врахував його попередню судимість за зберігання наркотиків, а також те, що крадіжки були вчинені повторно і під час воєнного стану — це визнано обтяжуючими обставинами.

Серед пом’якшувальних обставин — щире каяття, співпраця зі слідством і добровільна видача доказів. Крім позбавлення волі, з обвинуваченого стягнуто понад 4500 гривень за судові експертизи. Психотропну речовину постановлено знищити.

До набрання вироком законної сили чоловік залишатиметься під вартою.

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суд Львів гроші крадіжка

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