На Хмельниччине вор вынес ценности из магазина на 51 тысячу гривен — как его наказали

Мужчина обчистил магазин электронных устройств для курения.

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В Хмельницкой области 25-летнего местного жителя судили за кражу и незаконное проникновение в помещение во время военного положения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы и обязано выплатить 43 тысяч гривен морального вреда владельцу магазина.

Событие произошло в декабре прошлого года. Хмельницкий проник в магазин по продаже электронных устройств для курения. Он похитил денежные средства из кассы, ноутбука и товара. В общей сложности вынес из магазина ценности на 51 тысячу гривен.

Мужчина находится под стражей. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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