Після усиновлення можна змінити дату й місце народження дитини — однак є обмеження

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги нагадали, що усиновлювач може виявити бажання змінити відомості про місце та дату народження дитини, але у випадку, якщо це відповідає інтересам дитини.
Дата народження при цьому змінюється не більше, ніж на пів року від фактичної дати.
Як це відбувається:
Раніше ми писали, що в Україні усиновлювачі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, мають право на отримання допомоги при усиновленні.
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