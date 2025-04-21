Після усиновлення можна змінити дату й місце народження дитини — однак є обмеження

Дата народження при цьому змінюється не більше, ніж на пів року від фактичної дати.

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У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги нагадали, що усиновлювач може виявити бажання змінити відомості про місце та дату народження дитини, але у випадку, якщо це відповідає інтересам дитини.

Дата народження при цьому змінюється не більше, ніж на пів року від фактичної дати.

Як це відбувається:

усиновлювач подає заяву до суду (про усиновлення з клопотанням про зміну відомостей)

суд розглядає справу та ухвалює рішення

на підставі рішення суду орган ДРАЦС вносить зміни до актового запису та видає нове свідоцтво про народження

попереднє свідоцтво про народження анулюється.

Раніше ми писали, що в Україні усиновлювачі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, мають право на отримання допомоги при усиновленні.

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