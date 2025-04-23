В Херсоне из-за обстрела повреждены здания судебных учреждений, фото

Повреждены здания и помещения, служебные средства и гражданские автомобили.

Фото: Служба судебной охраны

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Служба судебной охраны сообщает, что 22 апреля при обстреле РФ пострадали объекты системы правосудия Херсона.

В результате падения обломков повреждены здания и помещения, служебные транспортные средства, гражданские автомобили и авто работников судебных учреждений.

Административные здания и помещения получили значительные повреждения, в частности, поврежден фасад зданий, более 20 окон, крыши, коммуникационные сооружения и технические помещения и въездные ворота.

Сотрудники органа системы правосудия и сотрудники Службы судебной охраны не пострадали.

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