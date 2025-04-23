Можно ли назначать испытательный срок для ВПЛ – объяснение Гоструда

Во время военного положения испытательный срок могут устанавливать даже ВПЛ.

Фото: online.novaposhta.education

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Управление инспекционной деятельности в Житомирской области разъяснило, разрешено ли устанавливать испытательный срок при трудоустройстве в условиях военного положения, в частности для внутренне перемещенных лиц.

В обычных условиях, согласно Кодексу законов о труде (ст. 26), срок испытания при приеме на работу не может превышать трех месяцев, а в исключительных случаях - шести, по согласованию с профсоюзом. При этом закон прямо запрещает устанавливать испытание для ряда категорий работников, в частности:

- лиц до 18 лет;

- молодых специалистов после завершения высшего образования;

- лиц, уволенных в запас;

- работников на временных и сезонных работах;

- внутренне перемещенных лиц.

Однако, как отмечают в Гоструда, эти правила меняются в условиях военного положения.

Согласно Закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работодатель имеет право устанавливать условие об испытательном сроке при заключении трудового договора с любой категорией работников - даже теми, кто в мирное время был от этого освобожден.

Таким образом, во время действия военного положения внутренне перемещенные лица не имеют законодательной защиты от назначения испытательного срока при трудоустройстве.

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