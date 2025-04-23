Чи можна призначати випробувальний термін для ВПО – пояснення Держпраці

Під час воєнного стану випробувальний термін можуть встановлювати навіть ВПО.

Фото: online.novaposhta.education

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Управління інспекційної діяльності у Житомирській області роз’яснило, чи дозволено встановлювати випробувальний термін під час працевлаштування в умовах воєнного стану, зокрема для внутрішньо переміщених осіб.

У звичайних умовах, відповідно до Кодексу законів про працю (ст. 26), строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати трьох місяців, а у виняткових випадках – шести, за погодженням із профспілкою. При цьому закон прямо забороняє встановлювати випробування для низки категорій працівників, зокрема:

осіб до 18 років;

молодих спеціалістів після завершення вищої освіти;

осіб, звільнених у запас;

працівників на тимчасових і сезонних роботах;

внутрішньо переміщених осіб.

Однак, як наголошують у Держпраці, ці правила змінюються в умовах воєнного стану.

Згідно із Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», роботодавець має право встановлювати умову про випробувальний термін при укладенні трудового договору з будь-якою категорією працівників — навіть тими, хто за мирного часу був від цього звільнений.

Таким чином, під час дії воєнного стану внутрішньо переміщені особи не мають законодавчого захисту від призначення випробувального терміну при працевлаштуванні.

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