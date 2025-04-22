Практика судов
  1. В Украине

В США началось рассмотрение дела против Google, которое может нивелировать статус главного поискового ресурса

14:35, 22 апреля 2025
Министерство юстиции США начало судебное разбирательство антимонопольного дела против Google.
В США началось рассмотрение дела против Google, которое может нивелировать статус главного поискового ресурса
Источник фото: Solen Feyissa / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Представитель Минюста США Дэвид Далквист заявил, что компания Alphabet, владелец Google, нуждается в «жестких ограничениях», чтобы предотвратить использование их продуктов искусственного интеллекта для расширения своего доминирования в онлайн-поиске. Об этом пишет агентство Reuters.

Результат этого дела может кардинально изменить интернет, поскольку под сомнение поставлен статус Google как главного «портала» для поиска информации.

Минюст пытается через суд обязать Google продать браузер Chrome и принять другие меры для прекращения «монополии» в сфере поиска. Прокуроры сравнивают это дело с историческими антимонопольными процессами против AT&T и Standard Oil, которые когда-то закончились разделением компаний.

Министерство юстиции и коалиция прокуроров штатов настаивают на мерах, которые, по их мнению, помогут «восстановить конкуренцию», несмотря на то, что поиск все больше интегрируется с генеративным ИИ, например, ChatGPT.

«Этот судебный процесс должен быть направлен в будущее, а не игнорировать то, что на горизонте», — сказал Далквист.

По его словам, якобы монополия Google в поиске помогает совершенствовать ее продукты искусственного интеллекта, которые также являются способом привлечь пользователей к ее поисковой системе.

На суде были продемонстрированы документы, согласно которым Google согласилась ежемесячно платить Samsung за предварительную установку своего приложения Gemini AI на смартфоны — соглашение будет действовать как минимум до 2028 года. Хотя точные суммы не раскрываются, прокурор назвал эти выплаты «огромными».

Ранее судья Окружного суда США Амит Мехта признал, что эксклюзивные соглашения Google с производителями устройств о предустановке ее поиска по умолчанию способствовали удержанию монополии.

Ожидается выступление Ника Терли, руководителя продукта компании OpenAI, которая является конкурентом Google с ChatGPT.

В свою очередь защитник Google Джон Шмидтлейн в своей речи заявил, что предложения Минюста — это просто «список желаемого конкурентов, которые хотят поживиться плодами инноваций Google».

Компания Google утверждает, что ее продукты с искусственным интеллектом не имеют отношения к делу, которое касается только поиска. А внедрение предложенных изменений «замедлит американские инновации в решающий момент».

В Google также отметили, что подадут апелляцию после вынесения окончательного решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья США Google

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Жалобы ВККС на действия ГБР поставили на паузу – решения Высшего совета правосудия пока нет

Высший совет правосудия решил пока что не давать оценку событиям вокруг ВККС, а руководство Комиссии хочет, чтобы обращения ВККС рассматривались без трансляции.

Верховный Суд объяснил, каких признаков достаточно для признания деятельности иностранной компании постоянным представительством, что означает необходимость уплаты налогов в Украине

Достаточно установить регулярный характер ее хозяйственной деятельности через представителей, которые заключают сделки и выполняют ключевые функции на территории Украины.

Верховный Суд разъяснил, зависит ли право частного исполнителя на получение основного вознаграждения от нахождения на исполнении постановления государственного исполнителя о взыскании исполнительного сбора

В случаях, когда взыскатель самостоятельно передает исполнительный документ на исполнение частному исполнителю после того, как государственный исполнитель уже начал взыскание исполнительного сбора, последнее исполнительное производство подлежит завершению.

Внутренне перемещенное лицо находилось за границей более 30 дней – Верховный Суд разъяснил, утратило ли оно право на выплату пособия на проживание после возвращения в Украину

Верховный Суд указал условия, при которых выплата пособия на проживание внутренне перемещенным лицам не продлевается в случае выезда за границу.

Влияние судейского стресса на правосудие недооценили — почему благополучие судей и чрезмерная нагрузка могут стать следующей темой заключения КСЭС

Чрезмерная нагрузка на судей – это замкнутый круг, который приводит к постоянному стрессу, ошибкам, потере эмпатии и профессиональному выгоранию, погоне за количественными показателями, ухудшению качества рассмотрения дел и – как следствие – к потере доверия: КСЭС может подготовить заключение о связи между благополучием судей и их добросовестностью.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду