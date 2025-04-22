В США началось рассмотрение дела против Google, которое может нивелировать статус главного поискового ресурса

Министерство юстиции США начало судебное разбирательство антимонопольного дела против Google.

Источник фото: Solen Feyissa / Unsplash

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Представитель Минюста США Дэвид Далквист заявил, что компания Alphabet, владелец Google, нуждается в «жестких ограничениях», чтобы предотвратить использование их продуктов искусственного интеллекта для расширения своего доминирования в онлайн-поиске. Об этом пишет агентство Reuters.

Результат этого дела может кардинально изменить интернет, поскольку под сомнение поставлен статус Google как главного «портала» для поиска информации.

Минюст пытается через суд обязать Google продать браузер Chrome и принять другие меры для прекращения «монополии» в сфере поиска. Прокуроры сравнивают это дело с историческими антимонопольными процессами против AT&T и Standard Oil, которые когда-то закончились разделением компаний.

Министерство юстиции и коалиция прокуроров штатов настаивают на мерах, которые, по их мнению, помогут «восстановить конкуренцию», несмотря на то, что поиск все больше интегрируется с генеративным ИИ, например, ChatGPT.

«Этот судебный процесс должен быть направлен в будущее, а не игнорировать то, что на горизонте», — сказал Далквист.

По его словам, якобы монополия Google в поиске помогает совершенствовать ее продукты искусственного интеллекта, которые также являются способом привлечь пользователей к ее поисковой системе.

На суде были продемонстрированы документы, согласно которым Google согласилась ежемесячно платить Samsung за предварительную установку своего приложения Gemini AI на смартфоны — соглашение будет действовать как минимум до 2028 года. Хотя точные суммы не раскрываются, прокурор назвал эти выплаты «огромными».

Ранее судья Окружного суда США Амит Мехта признал, что эксклюзивные соглашения Google с производителями устройств о предустановке ее поиска по умолчанию способствовали удержанию монополии.

Ожидается выступление Ника Терли, руководителя продукта компании OpenAI, которая является конкурентом Google с ChatGPT.

В свою очередь защитник Google Джон Шмидтлейн в своей речи заявил, что предложения Минюста — это просто «список желаемого конкурентов, которые хотят поживиться плодами инноваций Google».

Компания Google утверждает, что ее продукты с искусственным интеллектом не имеют отношения к делу, которое касается только поиска. А внедрение предложенных изменений «замедлит американские инновации в решающий момент».

В Google также отметили, что подадут апелляцию после вынесения окончательного решения.

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