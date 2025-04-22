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Фондовые рынки США резко упали из-за критики Трампа в адрес главы ФРС Пауэлла

14:35, 22 апреля 2025
Трамп снова давит на ФРС – доллар и фондовые рынки идут вниз.
Фондовые рынки США резко упали из-за критики Трампа в адрес главы ФРС Пауэлла
Фото: DR
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Американские фондовые индексы продемонстрировали существенное снижение после очередной волны критики со стороны Дональда Трампа в адрес главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Инвесторы обеспокоены возможным вмешательством в независимость центробанка на фоне нестабильной торговой политики.

По данным Reuters, индекс Dow Jones потерял 2,48% и снизился до 38 170,41 пункта. Индекс S&P 500 опустился на 2,36% - до 5 158,2 пункта. Технологический Nasdaq упал на 2,55% - до 15 870,901 пункта.

Индекс доллара США также снизился - до самого низкого уровня с марта 2022 года, составив 97,923. Курс доллара относительно швейцарского франка опустился до 0,8063 франка - минимума за последние десять лет.

Причиной негативных настроений стали высказывания Трампа о недовольстве решением Пауэлла не снижать ключевую процентную ставку, которая сейчас составляет 4,5%. По словам экономистов, Трамп заинтересован в снижении ставки для реализации предвыборных обещаний. Однако в сочетании с его тарифной политикой такое решение может привести к еще большей инфляции.

Заявления Трампа о возможном увольнении Пауэлла вызвали острую реакцию на рынке. Федеральная резервная система считается независимым органом, а Верховный суд США ранее постановил, что президент не имеет права увольнять главу ФРС из-за несогласия с его политикой. Несмотря на это, Трамп демонстрирует намерение влиять на решения центробанка.

Напряжение усилилось после выступления Пауэлла в Экономическом клубе Чикаго, где он предостерег от рисков, которые несет тарифная политика администрации Трампа. В ответ в социальной сети Truth Social экс-президент заявил, что «США богатеют на тарифах», и снова публично намекнул на возможное увольнение Пауэлла.

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США Дональд Трамп

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