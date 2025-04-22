Верховный Суд разъяснил, зависит ли право частного исполнителя на получение основного вознаграждения от нахождения на исполнении постановления государственного исполнителя о взыскании исполнительного сбора

В случаях, когда взыскатель самостоятельно передает исполнительный документ на исполнение частному исполнителю после того, как государственный исполнитель уже начал взыскание исполнительного сбора, последнее исполнительное производство подлежит завершению.

Фото: tmr.gov.ua

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Исполнительное законодательство не ставит право частного исполнителя на получение основного вознаграждения в зависимость от того обстоятельства, что на принудительном исполнении в органах государственной исполнительной службы находится постановление государственного исполнителя о взыскании исполнительного сбора. Это право зависит от того, исполнено ли решение в полном или частичном объеме в результате действий частного исполнителя.

В противоположность этому исполнительное законодательство содержит норму, в которой обусловлен случай, когда исполнительный сбор не взыскивается или прекращает взыскиваться в связи с участием частного исполнителя в процедуре исполнения того же самого исполнительного документа. В случаях, когда взыскатель самостоятельно передает исполнительный документ на исполнение частному исполнителю после того, как государственный исполнитель уже начал взыскание исполнительного сбора, последнее исполнительное производство подлежит завершению.

На это указал Верховный Суд в постановлении от 14 марта 2025 года по делу № 580/245/24 о признании противоправным бездействия и обязательстве совершить действия по завершению исполнительного производства.

Обстоятельства дела

ПрАО «Расчетная база материально-технического снабжения» обратилось в суд с иском к Второму отделу государственной исполнительной службы в городе Черкассы Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (г. Киев) о признании противоправным бездействия, которое заключается в непринятии решения о завершении исполнительного производства, должником в котором является истец.

Иск обоснован тем, что Законом от 2 июня 2016 года № 1404-VIII «Об исполнительном производстве» не предусмотрено одновременное взыскание исполнительного сбора и вознаграждения частного исполнителя.

Суд первой инстанции иск удовлетворил и указал, что поскольку приказ по заявлению взыскателя передан на исполнение частному исполнителю исполнительного округа, который, в свою очередь, открыл исполнительное производство и вынес постановление о взыскании основного вознаграждения в размере 10 процентов от фактически взысканных сумм, то в дальнейшем исполнительный сбор не взыскивается.

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым в удовлетворении иска отказал. Суд апелляционной инстанции исходил из того, что поскольку постановление о взыскании исполнительного сбора в размере 44 900 грн, принятое в исполнительном производстве, является действующим, в судебном порядке не отменено, отсутствуют основания для принятия ответчиком решения о завершении исполнительного производства.

Оценка Верховного Суда

Верховный Суд кассационную жалобу удовлетворил, отменил решение суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Как указал Верховный Суд, основное вознаграждение частного исполнителя и исполнительный сбор в исполнительном производстве, которое осуществляет государственный исполнитель, хотя и являются формами вознаграждения исполнителей, однако не являются тождественными понятиями.

Согласно положениям статьи 45 Закона «Об исполнительном производстве», общим для этих форм вознаграждения является лишь порядок взыскания. Что касается оснований возникновения у частного исполнителя права на основное вознаграждение и размера этого вознаграждения, такие вопросы регулируются отдельными правовыми нормами.

Взыскание с должника исполнительного сбора и основного вознаграждения за исполнение одного судебного решения влечет за собой дополнительные расходы. Это обстоятельство может рассматриваться как наложение непропорционального и чрезмерного бремени на должника, что затрагивает его право собственности. Указанная проблема по кругу лиц, главным образом, касается прав и интересов государственных исполнителей, частных исполнителей и должников.

Однако среди других участников исполнительного производства именно должники находятся в наиболее уязвимом положении, поскольку в связи с неполнотой законодательного регулирования обязаны платить дважды за исполнение одного и того же исполнительного документа. Исполнительное законодательство не ставит право частного исполнителя на получение основного вознаграждения в зависимость от того обстоятельства, что на принудительном исполнении в органах государственной исполнительной службы находится постановление государственного исполнителя о взыскании исполнительного сбора. Это право зависит от того, исполнено ли решение в полном или частичном объеме в результате действий частного исполнителя.

В противоположность этому, исполнительное законодательство содержит норму, в которой обусловлен случай, когда исполнительный сбор не взыскивается или прекращает взыскиваться в связи с участием частного исполнителя в процедуре исполнения того же самого исполнительного документа. В случаях, когда взыскатель самостоятельно передает исполнительный документ на исполнение частному исполнителю после того, как государственный исполнитель уже начал взыскание исполнительного сбора, последнее исполнительное производство подлежит завершению.

Частью восьмой статьи 27 Закона «Об исполнительном производстве» установлено, что «при передаче исполнительного документа от органа государственной исполнительной службы частному исполнителю исполнительный сбор не взыскивается, если он не был взыскан на момент передачи. В случае взыскания части исполнительного сбора на момент передачи исполнительного документа частному исполнителю взысканная часть исполнительного сбора возврату не подлежит. В указанном случае положения этой статьи имеют императивный характер и устанавливают прямой запрет взыскивать или продолжать взыскание исполнительного сбора.

Указанная норма направлена на то, чтобы не допустить одновременного взыскания с должника исполнительного сбора и основного вознаграждения. Эта норма призвана избежать двойной оплаты должником указанных средств. Таким образом, ее применение позволяет разрешить спор относительно справедливости двойного взыскания платы государственному и частному исполнителям за исполнение одного и того же исполнительного документа.

Автор: Наталя Мамченко

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