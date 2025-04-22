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Фондові ринки США різко впали через критику Трампа на адресу голови ФРС Пауелла

14:35, 22 квітня 2025
Трамп знову тисне на ФРС — долар і фондові ринки йдуть донизу.
Фондові ринки США різко впали через критику Трампа на адресу голови ФРС Пауелла
Фото: DR
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Американські фондові індекси продемонстрували суттєве зниження після чергової хвилі критики з боку Дональда Трампа на адресу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла. Інвестори занепокоєні можливим втручанням у незалежність центробанку на тлі нестабільної торгової політики.

За даними Reuters, індекс Dow Jones втратив 2,48% і знизився до 38 170,41 пункту. Індекс S&P 500 опустився на 2,36% – до 5 158,2 пункту. Технологічний Nasdaq впав на 2,55% – до 15 870,901 пункту.

Індекс долара США також знизився – до найнижчого рівня з березня 2022 року, склавши 97,923. Курс долара щодо швейцарського франка опустився до 0,8063 франка – мінімуму за останні десять років.

Причиною негативних настроїв стали висловлювання Трампа про невдоволення рішенням Пауелла не знижувати ключову процентну ставку, яка наразі становить 4,5%. За словами економістів, Трамп зацікавлений у зниженні ставки для реалізації передвиборчих обіцянок. Однак у поєднанні з його тарифною політикою таке рішення може призвести до ще більшої інфляції.

Заяви Трампа про можливе звільнення Пауелла викликали гостру реакцію на ринку. Федеральна резервна система вважається незалежним органом, а Верховний суд США раніше постановив, що президент не має права звільняти голову ФРС через незгоду з його політикою. Попри це, Трамп демонструє намір впливати на рішення центробанку.

Напруга посилилася після виступу Пауелла в Економічному клубі Чикаго, де він застеріг від ризиків, які несе тарифна політика адміністрації Трампа. У відповідь у соціальній мережі Truth Social експрезидент заявив, що «США багатіють на тарифах», і знову публічно натякнув на можливе звільнення Пауелла.

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США Дональд Трамп

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