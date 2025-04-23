У Херсоні через обстріл пошкоджені будівлі судових установ, фото

Пошкоджені будівлі та приміщення, службові транспортні засоби та цивільні автомобілі.

Фото: Служба судової охорони

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Служба судової охорони повідомляє, що 22 квітня під час обстрілу РФ постраждали об'єкти системи правосуддя Херсону.

Внаслідок падіння уламків пошкоджені будівлі та приміщення, службові транспортні засоби, цивільні автомобілі та авто працівників судових установ.

Адміністративні будівлі та приміщення зазнали значних пошкоджень, зокрема, пошкоджено фасад будівель, більше 20 вікон, дахи, комунікаційні споруди та технічні приміщення та в’їзні ворота.

Працівники органу системи правосуддя та співробітники Служби судової охорони не постраждали.

Фото: Служба судової охорони

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