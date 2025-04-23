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У Херсоні через обстріл пошкоджені будівлі судових установ, фото

11:36, 23 квітня 2025
Пошкоджені будівлі та приміщення, службові транспортні засоби та цивільні автомобілі.
У Херсоні через обстріл пошкоджені будівлі судових установ, фото
Фото: Служба судової охорони
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Служба судової охорони повідомляє, що 22 квітня під час обстрілу РФ постраждали об'єкти системи правосуддя Херсону.

Внаслідок падіння уламків пошкоджені будівлі та приміщення, службові транспортні засоби, цивільні автомобілі та авто працівників судових установ.

Адміністративні будівлі та приміщення зазнали значних пошкоджень, зокрема, пошкоджено фасад будівель, більше 20 вікон, дахи, комунікаційні споруди та технічні приміщення та в’їзні ворота.

Працівники органу системи правосуддя та співробітники Служби судової охорони не постраждали.

Фото: Служба судової охорони

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суд Херсон Служба судової охорони обстріл

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