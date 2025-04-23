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Граждан предлагают освободить от уплаты судебного сбора, если его сумма превышает 5% дохода лица за предыдущий год

12:34, 23 апреля 2025
Также предложена упрощенная процедура принятия судебных решений по судебным расходам — без уведомления участников.
Граждан предлагают освободить от уплаты судебного сбора, если его сумма превышает 5% дохода лица за предыдущий год
Фото: Верховная Рада Украины
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Верховной Раде предложен к рассмотрению законопроект 13192, согласно которому суд, учитывая имущественное положение физического лица, может освободить его от уплаты судебного сбора, если размер сбора превышает 5% дохода такого лица за предыдущий календарный год.

Также предлагается установить предельные размеры судебного сбора для физических лиц:

  • за подачу апелляционной жалобы — не более 7 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть не более 21 196 грн, а в делах социального характера (защита трудовых, семейных, жилищных прав и т.д.) — не более 3 прожиточных минимумов, то есть не более 9 084 грн по состоянию на 2025 год.
  • за подачу кассационной жалобы в Верховный Суд соответствующие пределы составят 10 прожиточных минимумов и 5 прожиточных минимумов в социальных, трудовых, жилищных, семейных делах, а также по возмещению вреда здоровью.

То есть предлагается, чтобы граждане за подачу жалобы в Верховный Суд платили не более 30 280 грн, а в социально чувствительных делах судебный сбор за подачу жалобы в Верховный Суд ограничивался суммой 15 140 грн по состоянию на 2025 год.

Автор законопроекта об установлении соразмерного размера судебного сбора для физических лиц, член Комитета ВР по вопросам правовой политики и постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Максим Дырдин объяснил цель изменений.

«Мною зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования порядка распределения судебных расходов и судебного сбора».

Основные положения законопроекта:

Предлагается установить соразмерный размер судебного сбора для физических лиц с учетом решения КСУ от 20 января 2025 года № 2-р(ІІ)/2025;

Уточнены основания для освобождения, уменьшения, отсрочки или рассрочки уплаты судебного сбора с учетом индивидуальных обстоятельств каждого дела, в частности освобождение от уплаты судебного сбора, если его сумма превышает 5% дохода лица за предыдущий календарный год;

Предложена упрощенная процедура принятия судебных решений по судебным расходам — без уведомления участников.

Этот законопроект — результат конструктивного диалога во время рабочих встреч с представителями судебной и исполнительной власти, а также адвокатуры, именно благодаря этому, я считаю, нам удалось разработать его сбалансированным», — отметил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Конституционный Суд Украины решением № 2-р(ІІ)/2025 от 20 января 2025 года признал неконституционным отдельное положение подпункта 7 пункта 1 части второй статьи 4 Закона «О судебном сборе» от 8 июля 2011 года № 3674–VI с изменениями, которое предусматривало ставку судебного сбора за подачу кассационной жалобы физическим лицом в размере 200% ставки, установленной для искового заявления имущественного характера.

КСУ в своем решении обращает внимание на то, что установление такого размера судебного сбора без учета финансовой состоятельности лица ограничивает его право на доступ к правосудию, гарантированное Конституцией Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект судебный сбор

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