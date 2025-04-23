Граждан предлагают освободить от уплаты судебного сбора, если его сумма превышает 5% дохода лица за предыдущий год

Верховной Раде предложен к рассмотрению законопроект 13192, согласно которому суд, учитывая имущественное положение физического лица, может освободить его от уплаты судебного сбора, если размер сбора превышает 5% дохода такого лица за предыдущий календарный год.
Также предлагается установить предельные размеры судебного сбора для физических лиц:
То есть предлагается, чтобы граждане за подачу жалобы в Верховный Суд платили не более 30 280 грн, а в социально чувствительных делах судебный сбор за подачу жалобы в Верховный Суд ограничивался суммой 15 140 грн по состоянию на 2025 год.
Автор законопроекта об установлении соразмерного размера судебного сбора для физических лиц, член Комитета ВР по вопросам правовой политики и постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Максим Дырдин объяснил цель изменений.
«Мною зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования порядка распределения судебных расходов и судебного сбора».
Основные положения законопроекта:
Предлагается установить соразмерный размер судебного сбора для физических лиц с учетом решения КСУ от 20 января 2025 года № 2-р(ІІ)/2025;
Уточнены основания для освобождения, уменьшения, отсрочки или рассрочки уплаты судебного сбора с учетом индивидуальных обстоятельств каждого дела, в частности освобождение от уплаты судебного сбора, если его сумма превышает 5% дохода лица за предыдущий календарный год;
Предложена упрощенная процедура принятия судебных решений по судебным расходам — без уведомления участников.
Этот законопроект — результат конструктивного диалога во время рабочих встреч с представителями судебной и исполнительной власти, а также адвокатуры, именно благодаря этому, я считаю, нам удалось разработать его сбалансированным», — отметил он.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Конституционный Суд Украины решением № 2-р(ІІ)/2025 от 20 января 2025 года признал неконституционным отдельное положение подпункта 7 пункта 1 части второй статьи 4 Закона «О судебном сборе» от 8 июля 2011 года № 3674–VI с изменениями, которое предусматривало ставку судебного сбора за подачу кассационной жалобы физическим лицом в размере 200% ставки, установленной для искового заявления имущественного характера.
КСУ в своем решении обращает внимание на то, что установление такого размера судебного сбора без учета финансовой состоятельности лица ограничивает его право на доступ к правосудию, гарантированное Конституцией Украины.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.