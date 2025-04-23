Громадян пропонують звільнити від сплати судового збору, якщо його сума перевищує 5% розміру доходу особи за попередній рік

Також запропонована спрощена процедура ухвалення судових рішень щодо судових витрат — без повідомлення учасників.

Фото: Верховна Рада України

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Верховній Раді до розгляду пропонується законопроект 13192, відповідно до якого суд, враховуючи майновий стан фізичної особи, може звільнити її від сплати судового збору, якщо розмір судового збору перевищує 5% розміру доходу такої особи за попередній календарний рік.

Також пропонується встановити граничні розміри судового збору для фізичних осіб:

за подання апеляційної скарги – не більше 7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто, не більше 21 196 грн, а у справах соціального характеру (захист трудових, сімейних, житлових прав тощо) – не більше 3 прожиткових мінімумів, тобто, не більше 9 084 грн станом на 2025 рік.

за подання касаційної скарги до Верховного Суду відповідні межі становитимуть 10 прожиткових мінімумів і 5 прожиткових мінімумів у соціальних, трудових, житлових, сімейних справах, відшкодування шкоди здоров’ю.

Тобто, пропонується, щоб громадяни за подання скарги до Верховного Суду сплачували не більше 30 280 грн, а у соціально чутливих справах обмежити судовий збір за подання скарги до Верховного Суду сумою у 15 140 грн станом на 2025 рік.

Автор законопроекту про встановлення домірного розміру судового збору для фізичних осіб, член Комітету ВР з питань правової політики і постійний представник Верховної Ради у Конституційному Суді Максим Дирдін пояснив мету змін.

«Мною зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення порядку розподілу судових витрат та судового збору».

Основні положення законопроекту:

Пропонується встановити домірний розмір судового збору для фізичних осіб з урахуванням Рішення КСУ від 20 січня 2025 року № 2-р(ІІ)/2025;

Уточнено підстави для звільнення, зменшення, відстрочення або розстрочення сплати судового збору, з урахуванням індивідуальних обставин кожної справи, зокрема звільнення від сплати судового збору, якщо його сума перевищує 5% розміру доходу особи за попередній календарний рік;

Запропонована спрощена процедура ухвалення судових рішень щодо судових витрат — без повідомлення учасників.

Цей законопроект — результат конструктивного діалогу під час робочих зустрічей із представниками судової та виконавчої влади, а також адвокатури, саме завдяки цьому, я вважаю, що нам вдалося розробити його збалансованим», зазначив він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Конституційний Суд України Рішенням № 2-р(ІІ)/2025 від 20 січня 2025 року визнав неконституційним окремий припис підпункту 7 пункту 1 частини другої статті 4 Закону «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року №3674–VI зі змінами, що передбачав ставку судового збору за подання касаційної скарги фізичною особою в розмірі 200% ставки, встановленої для позовної заяви майнового характеру.

КСУ у своєму рішенні звертає увагу на те, що встановлення такого розміру судового збору без урахування фінансової спроможності особи обмежує її право на доступ до правосуддя, гарантоване Конституцією України.

Автор: Наталя Мамченко

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