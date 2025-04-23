Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Громадян пропонують звільнити від сплати судового збору, якщо його сума перевищує 5% розміру доходу особи за попередній рік

12:34, 23 квітня 2025
Також запропонована спрощена процедура ухвалення судових рішень щодо судових витрат — без повідомлення учасників.
Громадян пропонують звільнити від сплати судового збору, якщо його сума перевищує 5% розміру доходу особи за попередній рік
Фото: Верховна Рада України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховній Раді до розгляду пропонується законопроект 13192, відповідно до якого суд, враховуючи майновий стан фізичної особи, може звільнити її від сплати судового збору, якщо розмір судового збору перевищує 5% розміру доходу такої особи за попередній календарний рік.

Також пропонується встановити граничні розміри судового збору для фізичних осіб:

  • за подання апеляційної скарги – не більше 7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто, не більше 21 196 грн, а у справах соціального характеру (захист трудових, сімейних, житлових прав тощо) – не більше 3 прожиткових мінімумів, тобто, не більше 9 084 грн станом на 2025 рік.
  • за подання касаційної скарги до Верховного Суду відповідні межі становитимуть 10 прожиткових мінімумів і 5 прожиткових мінімумів у соціальних, трудових, житлових, сімейних справах, відшкодування шкоди здоров’ю.

Тобто, пропонується, щоб громадяни за подання скарги до Верховного Суду сплачували не більше 30 280 грн, а у соціально чутливих справах обмежити судовий збір за подання скарги до Верховного Суду сумою у 15 140 грн станом на 2025 рік.

Автор законопроекту про встановлення домірного розміру судового збору для фізичних осіб, член Комітету ВР з питань правової політики і постійний представник Верховної Ради у Конституційному Суді Максим Дирдін пояснив мету змін.

«Мною зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення порядку розподілу судових витрат та судового збору».

Основні положення законопроекту:

Пропонується встановити домірний розмір судового збору для фізичних осіб з урахуванням Рішення КСУ від 20 січня 2025 року № 2-р(ІІ)/2025;

Уточнено підстави для звільнення, зменшення, відстрочення або розстрочення сплати судового збору, з урахуванням індивідуальних обставин кожної справи, зокрема звільнення від сплати судового збору, якщо його сума перевищує 5% розміру доходу особи за попередній календарний рік;

Запропонована спрощена процедура ухвалення судових рішень щодо судових витрат — без повідомлення учасників.

Цей законопроект — результат конструктивного діалогу під час робочих зустрічей із представниками судової та виконавчої влади, а також адвокатури, саме завдяки цьому, я вважаю, що нам вдалося розробити його збалансованим», зазначив він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Конституційний Суд України Рішенням № 2-р(ІІ)/2025 від 20 січня 2025 року визнав неконституційним окремий припис підпункту 7 пункту 1 частини другої статті 4 Закону «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року №3674–VI зі змінами, що передбачав ставку судового збору за подання касаційної скарги фізичною особою в розмірі 200% ставки, встановленої для позовної заяви майнового характеру.

КСУ у своєму рішенні звертає увагу на те, що встановлення такого розміру судового збору без урахування фінансової спроможності особи обмежує її право на доступ до правосуддя, гарантоване Конституцією України.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України законопроект судовий збір

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Задача здається вам легкою, тільки якщо ви знаєте відповідь» — кандидати в апеляційні суди з цивільної спеціалізації звернулися до ВККС з відкритим листом

Претенденти на посади суддів апеляційних судів попросили ВККС надати їм можливість повторно виконати практичне завдання з причин порушення умов рівності, а також оприлюднити усі практичні завдання, які виконали кандидати-цивілісти.

Громадян пропонують звільнити від сплати судового збору, якщо його сума перевищує 5% розміру доходу особи за попередній рік

Також запропонована спрощена процедура ухвалення судових рішень щодо судових витрат — без повідомлення учасників.

Андрій Єрмак повідомив, що прибув до Лондона на перемовини разом з Умєровим та Сибігою

«Сьогодні будемо говорити про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання», — зазначив Андрій Єрмак.

Переговори щодо миру в Україні за участі міністрів закордонних справ у Лондоні відкладено — МЗС Великої Британії

У заяві МЗС Великої Британії йдеться: «Зустріч щодо мирних переговорів по Україні за участі міністрів закордонних справ, запланована на сьогодні, відкладається».

Суд визнав протиправним призов заброньованого монтера «Укрзалізниці», але, пославшись на позицію Верховного Суду вказав, що звільнити його зі служби вже не можна

Чоловік працював монтером на «Укрзалізниці» з 2006 року, ТЦК був повідомлений про його бронювання, однак його все одно мобілізували – що вирішив суд.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді