Уход за ребенком до трех лет — будет ли страховой стаж

С 1 января 2016 года период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста засчитывается в страховой стаж неработающей женщины при условии получения им пособия по уходу за ребенком до трех лет.

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Главное управление Пенсионного фонда в Черкасской области рассказывает, засчитывается ли матери в страховой стаж для расчета больничного период ухода за ребенком до 3-х лет, если женщина не состояла в трудовых отношениях.

Страховой стаж – это период (срок), в течение которого лицо подлежало страхованию в связи с временной потерей трудоспособности и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса, исчисление страхового стажа производится по данным реестра застрахованных лиц и по данным о трудовой деятельности работников.

В соответствии с действующим законодательством период до 1 января 2016 года, когда женщина ухаживала за ребенком до 3-х лет и не состояла в трудовых отношениях, не входит в его страховой стаж для расчета больничного.

С 1 января 2016 года период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста засчитывается в страховой стаж неработающей женщины при условии получения им пособия по уходу за ребенком до трех лет, которое выплачивается органами социальной защиты населения. В этом случае начисление и уплата страховых взносов за него осуществляется на средства государственного бюджета.

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