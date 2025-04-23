В Малайзии будут судить школьника, который с помощью ИИ создавал откровенный контент

Подросток использовал инструменты генерации изображений на базе искусственного интеллекта для создания откровенного контента.

Фото: nofluffjobs.com

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В Малайзии будут судить 16-летнего школьника по обвинению в использовании искусственного интеллекта для создания и продажи поддельных непристойных изображений людей. Об этом сообщило издание NST.

Подросток, которого уже отчислили из частной китайской школы в городе Кулай, обвиняется в распространении отредактированных изображений в интернете. За фото он брал 2 ринггита (0,46 доллара).

Начальник окружной полиции, помощник комиссара Тан Сенг Ли сообщил, что в рамах уголовного дела подросток предстанет перед магистратским судом Кулая.

Отмечается, что ранее в полицию обратилась 19-летняя девушка. Она заявила, что ее изображение было сгенерировано с помощью ИИ и впоследствии размещено в социальных сетях.

По данным полиции, все транзакции осуществлялись через цифровые платформы.

Согласно информации полиции, подросток использовал инструменты генерации изображений на базе ИИ для создания откровенного контента, предположительно нацеливаясь на людей, которых он знал лично.

Директор школы с тех пор подал в отставку после ареста двух учеников, связанных с этим делом.

При этом пока неясно, будет ли второму ученику также предъявлено обвинение.

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