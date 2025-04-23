У Малайзії судитимуть школяра, який за допомогою ШІ створював відвертий контент

Підліток використовував інструменти генерації зображень на базі штучного інтелекту для створення відвертого контенту.

Фото: nofluffjobs.com

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У Малайзії судитимуть 16-річного школяра за обвинуваченням у використанні штучного інтелекту для створення і продажу підроблених непристойних зображень людей. Про це повідомило видання NST.

Підлітка, якого вже відрахували з приватної китайської школи в місті Кулай, обвинувачують у розповсюдженні відредагованих зображень в інтернеті. За фотографії він брав 2 ринггіти (0,46 долара).

Начальник окружної поліції, помічник комісара Тан Сенг Лі повідомив, що в межах кримінальної справи підліток постане перед магістратським судом Кулая.

Зазначається, що раніше до поліції звернулась 19-річна дівчина. Вона заявила, що її зображення було згенеровано за допомогою ШІ і згодом розміщено в соціальних мережах.

За даними поліції, усі транзакції здійснювались через цифрові платформи.

Згідно з інформацією поліції, підліток використовував інструменти генерації зображень на базі ШІ для створення відвертого контенту, ймовірно, націлюючись на людей, яких він знав особисто.

Директор школи відтоді подав у відставку після арешту двох учнів, пов’язаних із цією справою.

При цьому поки що неясно, чи пред’являть обвинувачення другому учневі.

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