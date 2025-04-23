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Сплатили податок не туди – пеню скасують, але за певних умов

16:24, 23 квітня 2025
Податкова пояснила, як анулювати пеню за неправильно сплачений податок.
Сплатили податок не туди – пеню скасують, але за певних умов
Фото: news.dtkt.ua
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У випадку, коли податкові платежі були помилково перераховані на неналежний бюджетний рахунок, пеня не нараховується, а вже нарахована — підлягає анулюванню. Проте це можливо лише за двох умов: якщо платник вчасно сплатив податки та подав відповідну заяву до податкової служби про повернення коштів з метою їх зарахування в рахунок податкового зобов’язання або боргу.

Як повідомляє Державна податкова служба, після такої помилкової сплати платник отримає електронне повідомлення в особистому кабінеті на наступний банківський день. У ньому будуть вказані реквізити платіжної інструкції, за якою відбулася сплата.

Для вирішення ситуації платнику потрібно:

  1. Зайти до розділу «Введення звітності» в Електронному кабінеті.
  2. Заповнити заяву за формою «Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені» (тип «J(F)13 Запити»).
  3. Обрати форму:
  • J1302002 — для юридичних осіб;
  • F1302002 — для фізичних осіб.
  1. Додати копію платіжного документа, за яким було здійснено помилкову оплату.
  2. Заповнити всі необхідні поля, підписати заяву та надіслати її до територіального органу ДПС, де обліковується помилкова сплата.

Ці положення передбачені Законом України № 3603-ІХ, що набрав чинності 16 березня 2024 року. Документ спрямований на вдосконалення онлайн-комунікації між платниками та податковими органами, а також на уточнення норм Податкового кодексу.

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