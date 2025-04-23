Сплатили податок не туди – пеню скасують, але за певних умов

У випадку, коли податкові платежі були помилково перераховані на неналежний бюджетний рахунок, пеня не нараховується, а вже нарахована — підлягає анулюванню. Проте це можливо лише за двох умов: якщо платник вчасно сплатив податки та подав відповідну заяву до податкової служби про повернення коштів з метою їх зарахування в рахунок податкового зобов’язання або боргу.
Як повідомляє Державна податкова служба, після такої помилкової сплати платник отримає електронне повідомлення в особистому кабінеті на наступний банківський день. У ньому будуть вказані реквізити платіжної інструкції, за якою відбулася сплата.
Для вирішення ситуації платнику потрібно:
Ці положення передбачені Законом України № 3603-ІХ, що набрав чинності 16 березня 2024 року. Документ спрямований на вдосконалення онлайн-комунікації між платниками та податковими органами, а також на уточнення норм Податкового кодексу.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.