Трирічна мандрівниця пройшла 10 км лісом до сусідньої області

У Тернопільській області трирічна дівчинка загубилась у лісі — знайшли аж на Рівненщині.

Фото: Головне управління ДСНС України у Тернопільській області

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У селі Будки, що на Тернопільщині, трирічна дівчинка самостійно залишила дім і попрямувала в напрямку лісу. Після понад п’яти годин пошуків її знайшли в сусідній Рівненській області — між селами Круки та Копані. За цей час дитина самостійно подолала близько 10 кілометрів лісовими дорогами.

Про зникнення дитини рятувальникам повідомили вдень 21 квітня, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій Тернопільської області. До пошуково-рятувальної операції одразу залучили співробітників ДСНС, поліцію Кременецького району та місцевих жителів з Будок і довколишніх сіл.

Пошуки тривали кілька годин, і вже о 18:35 дівчинку знайшли живою. Вона перебувала між селами Круки та Копані на території Рівненщини. За словами рятувальників, дитина не отримала травм і її життю нічого не загрожує.

Операцію назвали зразком швидкої й злагодженої взаємодії між усіма службами й небайдужими громадянами.

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