Трехлетняя путешественница прошла 10 км по лесу в соседнюю область

В Тернопольской области трехлетняя девочка потерялась в лесу – нашли аж на Ривненщине.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Тернопольской области

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В селе Будки, что на Тернопольщине, трехлетняя девочка самостоятельно оставила дом и направилась в направлении леса. После более пяти часов поисков ее нашли в соседней Ривненской области - между селами Круки и Копани. За это время ребенок самостоятельно преодолел около 10 километров лесными дорогами.

Об исчезновении ребенка спасателям сообщили днем 21 апреля, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Тернопольской области. К поисково-спасательной операции сразу привлекли сотрудников ГСЧС, полицию Кременецкого района и местных жителей из Будок и близлежащих сел.

Поиски продолжались несколько часов, и уже в 18:35 девочку нашли живой. Она находилась между селами Круки и Копани на территории Ровенской области. По словам спасателей, ребенок не получил травм и его жизни ничего не угрожает.

Операцию назвали образцом быстрого и слаженного взаимодействия между всеми службами и неравнодушными гражданами.

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