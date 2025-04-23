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Уплатили налог не туда – пеню отменят, но при определённых условиях

16:24, 23 апреля 2025
Налоговая объяснила, как аннулировать пеню за неправильно уплаченный налог.
Уплатили налог не туда – пеню отменят, но при определённых условиях
Фото: news.dtkt.ua
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В случае, когда налоговые платежи были ошибочно перечислены на ненадлежащий бюджетный счет, пеня не начисляется, а уже начисленная - подлежит аннулированию. Однако это возможно только при двух условиях: если плательщик своевременно уплатил налоги и подал соответствующее заявление в налоговую службу о возврате денежных средств с целью их зачисления в счет налогового обязательства или долга.

Как сообщает Государственная налоговая служба, после такой ошибочной уплаты плательщик получит электронное сообщение в личном кабинете на следующий банковский день. В нем будут указаны реквизиты платежной инструкции, по которой произошла уплата.

Для разрешения ситуации плательщику нужно:

  1. Зайти в раздел «Введение отчетности» в Электронном кабинете.
  2. Заполнить заявление по форме «Заява про повернення помилково та/або надмірно сплачених сум грошових зобов'язань та пені» (тип «J(F)13 Запити»).
  3. Выбрать форму:

- J1302002 - для юридических лиц;

- F1302002 - для физических лиц.

  1. Добавить копию платежного документа, по которому была осуществлена ошибочная оплата.
  2. Заполнить все необходимые поля, подписать заявление и отправить его в территориальный орган ГНС, где учитывается ошибочная уплата.

Эти положения предусмотрены Законом Украины № 3603-ІХ, вступившим в силу 16 марта 2024 года. Документ направлен на совершенствование онлайн-коммуникации между плательщиками и налоговыми органами, а также на уточнение норм Налогового кодекса.

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налоговая налоги

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