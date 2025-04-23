Догляд за дитиною до трьох років — чи буде страховий стаж

Із 1 січня 2016 року період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу непрацюючої жінки за умови отримання нею допомоги у зв’язку з доглядом за дитиною до трьох років.

фото: Freepik

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду в Черкаській області розповідає, чи зараховується матері до страхового стажу для розрахунку лікарняного період догляду дитини до 3-х років, якщо жінка не перебувала у трудових відносинах.

Страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску, обчислення страхового стажу проводиться за даними реєстру застрахованих осіб та за даними про трудову діяльність працівників.

Відповідно до чинного законодавства період до 1 січня 2016 року, коли жінка доглядала дитину до 3-х років та не перебувала у трудових відносинах, не входить до її страхового стажу для розрахунку лікарняного.

Із 1 січня 2016 року період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу непрацюючої жінки за умови отримання нею допомоги у зв’язку з доглядом за дитиною до трьох років, яка виплачується органами соціального захисту населення. У цьому випадку нарахування та сплата страхових внесків за неї здійснюється коштом державного бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.