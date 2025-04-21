В Киеве наказали водителя Audi, который проехался по встречной полосе — видео

В Шевченковском районе Киева наказали водителя Audi, который нарушил ПДД, выехав на встречную полосу движения.
Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители остановили нарушителя, провели с ним профилактическую беседу о недопущении подобных случаев в будущем и составили соответствующие административные материалы.
Полицейские призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.
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