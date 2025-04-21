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Закрылся и оказался в дымовой ловушке – патрульные спасли ребенка из задымленного дома

23:15, 21 апреля 2025
В Сквире ребенок закрылся в задымленном доме.
Закрылся и оказался в дымовой ловушке – патрульные спасли ребенка из задымленного дома
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В городе Сквира Киевской области патрульные полицейские спасли малолетнего мальчика, который оказался в задымленном доме. Об этом сообщила патрульная полиция Украины.

По информации правоохранителей, инцидент произошел несколько дней назад. В полицию обратилась взволнованная женщина - во время приготовления пищи она вышла на улицу, а ее сын закрылся внутри дома. Ребенок начал сильно плакать, но впоследствии его перестали слышать. Из кухни тем временем начал идти густой дым.

На место происшествия оперативно прибыли инспекторы Ярослав Кондратьев и Алексей Шелист. Они увидели, что в одном из окон оставлена форточка. Из-за угрозы жизни мальчика патрульные без промедления сняли окно с петель и попали внутрь дома.

Ребенка эвакуировали из задымленного помещения и передали матери. Медики и спасатели, прибывшие на вызов, осмотрели мальчика. К счастью, он не пострадал.

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полиция Киевская область

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