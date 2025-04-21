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Зачинився і опинився в димовій пастці – патрульні врятували дитину з задимленого будинку

23:15, 21 квітня 2025
У Сквирі дитина зачинилася у задимленій хаті.
Зачинився і опинився в димовій пастці – патрульні врятували дитину з задимленого будинку
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У місті Сквира на Київщині патрульні поліцейські врятували малолітнього хлопчика, який опинився у задимленому будинку. Про це повідомила патрульна поліція України.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався кілька днів тому. До поліції звернулася схвильована жінка — під час приготування їжі вона вийшла на вулицю, а її син зачинився всередині будинку. Дитина почала сильно плакати, але згодом її перестали чути. З кухні тим часом почав іти густий дим.

На місце події оперативно прибули інспектори Ярослав Кондратьєв та Олексій Шелист. Вони побачили, що в одному з вікон залишена кватирка. Через загрозу життю хлопчика патрульні без зволікання зняли вікно з петель і потрапили всередину будинку.

Дитину евакуювали із задимленого приміщення та передали матері. Медики і рятувальники, які прибули на виклик, оглянули хлопчика. На щастя, він не постраждав.

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поліція Київська область

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