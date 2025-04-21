У Житомирі судитимуть чоловіка, який погрожував адвокату і вимагав неіснуючий борг

Чоловік вимагав у адвоката неіснуючий борг у різних валютах на суму близько 40 тисяч гривень.

Фото: Головне управління Нацполіції в Житомирській області

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У Житомирі скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя, який вимагав неіснуючий борг у адвоката. Про це повідомляє обласна прокуратура.

54-річний чоловік з надуманих причин вимагав у адвоката у різних валютах на суму близько 40 тисяч гривень.

Він неодноразово тероризував потерпілого повідомленнями у месенджері, часто – пізно ввечері. Свої вимоги мотивував неякісною правовою допомогою, попри відсутність будь яких договірних відносин чи навіть усних домовленостей.

Коли погрози не подіяли, вимагач перейшов до шантажу і почав лякати фізичною розправою не лише над адвокатом, а й над його родиною.

У січні 2025 року, під час особистої зустрічі з адвокатом, отримав від нього 900 доларів США та одразу був затриманий правоохоронцями.

З моменту затримання обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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