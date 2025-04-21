Лобове зіткнення позашляховика і вантажівки на Львівщині: усі в авто — загинули

На Львівщині внаслідок ДТП загинули троє людей.

Фото: lv.npu.gov.ua

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У Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та вантажівки. Про це повідомила поліція Львівської області.

Аварія трапилася 21 квітня близько 11:20 на автодорозі «Тернопіль–Львів–Рава-Руська», поблизу села Шопки Львівського району.

За попередньою інформацією правоохоронців, зіткнулися автомобіль Kia Sportage та вантажівка MAN. Унаслідок удару 46-річний водій позашляховика, а також двоє його пасажирів — чоловіки віком 36 і 38 років — загинули на місці. Дані пасажирів уточнюються.

Поліція з’ясовує всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації аварії.

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