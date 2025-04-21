Лобовое столкновение внедорожника и грузовика на Львовщине: все в авто – погибли

На Львовщине в результате ДТП погибли три человека.

Фото: lv.npu.gov.ua

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Во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщила полиция Львовской области.

Авария случилась 21 апреля около 11:20 на автодороге «Тернополь-Львов-Рава-Русская», вблизи села Шопки Львовского района.

По предварительной информации правоохранителей, столкнулись автомобиль Kia Sportage и грузовик MAN. В результате удара 46-летний водитель внедорожника, а также двое его пассажиров - мужчины в возрасте 36 и 38 лет - погибли на месте. Данные пассажиров уточняются.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации аварии.

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