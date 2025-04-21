Общественные организации смогут действовать на основании модельного устава — Минюст

Целью внедрения экспериментального проекта является упрощение процедур создания общественных организаций, снижение административной нагрузки как на заявителей, так и на государственных регистраторов.

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Министерство юстиции Украины сообщило, что правительство приняло постановление о реализации экспериментального проекта по обеспечению возможности деятельности общественных организаций на основании модельного устава.

Запуск проекта запланирован на 1 ноября 2025 года. Реализация проекта предусматривает внедрение альтернативного механизма государственной регистрации общественных организаций, который позволяет таким организациям осуществлять деятельность не только на основании собственного учредительного документа, но и на основании модельного устава.

Целью внедрения экспериментального проекта является упрощение процедур создания общественных организаций, снижение административной нагрузки как на заявителей, так и на государственных регистраторов.

Что предусматривает экспериментальный проект?

В рамках экспериментального проекта общественные организации получат возможность:

выбрать модельный устав в качестве учредительного документа;

подать документы для государственной регистрации создания на основании модельного устава или перейти на деятельность на основании модельного устава через Единый государственный веб-портал электронных услуг;

выбрать отдельные положения модельного устава в соответствии с потребностями организации (среди альтернативных вариантов, предусмотренных текстом устава).

Модельный устав содержит стандартизированные положения о цели и направлениях деятельности организации, порядке управления, правах и обязанностях членов, источниках финансирования, правилах отчетности и порядке прекращения деятельности. В целом он охватывает более 30 направлений уставной деятельности, в частности в сферах защиты прав и свобод, гражданской активности, образования, здравоохранения, волонтерства, антикоррупционной деятельности, помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ и др.

Кто будет участником экспериментального проекта?

Участниками экспериментального проекта станут граждане Украины, достигшие 18-летнего возраста, которым присвоены регистрационные номера учетной карточки налогоплательщика, уникальные номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

Общественные организации со статусом юридического лица;

Минцифры;

Минюст и его территориальные органы.

По результатам реализации эксперимента будет подготовлен отчет с анализом эффективности механизма и определением целесообразности его законодательного закрепления.

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