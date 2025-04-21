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Громадські організації зможуть діяти на підставі модельного статуту — Мін’юст

17:29, 21 квітня 2025
Метою запровадження експериментального проекту є спрощення процедур створення громадських організацій, зменшення адміністративного навантаження як на заявників, так і на державних реєстраторів.
Громадські організації зможуть діяти на підставі модельного статуту — Мін’юст
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Міністерство юстиції України повідомило, що уряд прийняв постанову про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості діяльності громадських організацій на підставі модельного статуту.

Запуск проекту заплановано на 1 листопада 2025 року. Реалізація проекту передбачає запровадження альтернативного механізму державної реєстрації громадських організацій, який дозволяє таким організаціям здійснювати діяльність не лише на підставі власного установчого документа, а й на підставі модельного статуту.

Метою запровадження експериментального проекту є спрощення процедур створення громадських організацій, зменшення адміністративного навантаження як на заявників, так і на державних реєстраторів.

Що передбачає експериментальний проект?

У межах експериментального проекту громадські організації отримають можливість:

- обрати модельний статут як установчий документ;

- подати документи для державної реєстрації створення на підставі модельного статуту або перейти на діяльність на підставі модельного статуту через Єдиний державний вебпортал електронних послуг;

- обрати окремі положення модельного статуту відповідно до потреб організації (з-поміж альтернативних варіантів, передбачених текстом статуту).

Модельний статут містить стандартизовані положення про мету та напрями діяльності організації, порядок управління, права та обов’язки членів, джерела фінансування, правила звітності та порядок припинення діяльності. Загалом він охоплює понад 30 напрямів статутної діяльності, зокрема у сферах захисту прав і свобод, громадянської активності, освіти, охорони здоров’я, волонтерства, антикорупційної діяльності, допомоги постраждалим від збройної агресії рф тощо.

Хто буде учасником експериментального проекту?

- Учасниками експериментального проекту стануть громадяни України, які досягли 18-річного віку, яким присвоєно реєстраційні номери облікової картки платника податків, унікальні номери запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

- Громадські організації із статусом юридичної особи;

- Мінцифри;

- Мін’юст та його територіальні органи.

За результатами реалізації експерименту буде підготовлено звіт з аналізом ефективності механізму та визначенням доцільності його законодавчого закріплення.

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Кабінет Міністрів України мінюст

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