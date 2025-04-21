«Проаналізуємо і дамо відповідь» – Путін про мораторій на ракетні удари по цивільній інфраструктурі

Путін заявив, що «проаналізує» пропозицію щодо мораторію на удари по цивільних об’єктах.

Фото: ТСН

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Володимир Путін прокоментував пропозицію щодо тимчасової відмови від атак на цивільну інфраструктуру, заявивши, що Росія її «проаналізує» та надасть відповідь. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Росія проаналізує пропозиції щодо мораторію на удари по цивільних об'єктах і дасть відповідь», — заявив Путін під час свого виступу.

Йдеться про ініціативу президента України Володимира Зеленського, який напередодні запропонував запровадити щонайменше 30-денний мораторій на застосування далекобійних дронів і ракет проти цивільної інфраструктури. За словами Зеленського, це могло б стати першим кроком до зниження рівня ескалації з можливістю подальшого продовження такої ініціативи.

Путін у свою чергу не дав конкретної відповіді, зазначивши лише, що російська сторона «розбереться» з цією пропозицією.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Путін оголосив «великоднє перемир'я». Він заявив, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Додамо, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що попри анонсоване Путіним «великоднє перемир'я» російські війська продовжують вести вогонь.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає «великоднє перемир'я» за умови, що Росія його дотримуватиметься.

Додамо, що в РФ заявили, що Збройні Сили України притримувалися перемир’я.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.