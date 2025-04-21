«Проанализируем и дадим ответ» – Путин о моратории на ракетные удары по гражданской инфраструктуре

Путин заявил, что «проанализирует» предложение о моратории на удары по гражданским объектам.

Фото: ТСН

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Владимир Путин прокомментировал предложение о временном отказе от атак на гражданскую инфраструктуру, заявив, что Россия его «проанализирует» и даст ответ. Об этом сообщают российские СМИ.

«Россия проанализирует предложения по мораторию на удары по гражданским объектам и даст ответ», - заявил Путин во время своего выступления.

Речь идет об инициативе президента Украины Владимира Зеленского, который накануне предложил ввести как минимум 30-дневный мораторий на применение дальнобойных дронов и ракет против гражданской инфраструктуры. По словам Зеленского, это могло бы стать первым шагом к снижению уровня эскалации с возможностью дальнейшего продолжения такой инициативы.

Путин в свою очередь не дал конкретного ответа, отметив лишь, что российская сторона «разберется» с этим предложением.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Путин объявил о «пасхальном перемирии». Он заявил, что российская сторона прекращает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Добавим, руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что, несмотря на анонсированное Путиным «пасхальное перемирие», российские войска продолжают вести огонь.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит «пасхальное перемирие» при условии, что Россия действительно будет его соблюдать.

Добавим, что в РФ заявили, что Вооруженные Силы Украины придерживались перемирия.

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