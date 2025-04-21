В Сумской области продолжаются интенсивные боевые действия в районах, близких к государственной границе — Александр Сырский

Александр Сырский отметил, что враг пытается вытеснить ВСУ с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумщины.

Источник фото: Александр Сырский / Telegram

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Сумской области, в районах, прилегающих к государственной границе, а также на территории РФ продолжаются интенсивные боевые действия.

«Выполняя приказ своего руководства, российские войска пытаются выбить нас с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумщины. Однако реализации плана агрессора мешают наши части Сил обороны Украины, которые своими активными действиями в очередной раз сорвали наступление противника на этом направлении. Свою работу я спланировал именно на этом направлении с целью детально разобраться с положением дел в бригадах, которые там ведут оборону, оказать помощь командирам в организации боевых действий и решить проблемные вопросы», — сообщил Александр Сырский.

Также главнокомандующий ВСУ добавил, что незадолго до Пасхи принял решение относительно обеспечения боевых действий и пополнения запасов материально-технических средств и боеприпасов.

«Одновременно обсудили с командирами перспективы развития и дальнейшего наращивания боевых возможностей наших войск, внедрение современных технологий и увеличение беспилотной составляющей в бригадах всех типов. Только опережение противника в применении высокотехнологичных видов вооружения, наращивание количества и качества роботизированных платформ и дистанционно управляемых модулей, внедрение искусственного интеллекта в вооружение даст нам возможность эффективно уничтожать силы численно превосходящего противника», — отметил главнокомандующий ВСУ.

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