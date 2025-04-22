Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

«Вы не справились с легкой задачей» – в ВККС ответили на претензии кандидатов в апелляционные суды

07:40, 22 апреля 2025
В Комиссии призвали кандидатов, недовольных полученным результатом, опубликовать свои практические задания, чтобы «все и все увидели».
«Вы не справились с легкой задачей» – в ВККС ответили на претензии кандидатов в апелляционные суды
Источник фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей отрицает какие-либо претензии со стороны кандидатов на должности судей апелляционных судов по гражданской специализации относительно как качества практических заданий, так и нюансов их проверки.

Как сообщил в Facebook секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак, низкие баллы, которые получили претенденты на должности судей апелляционных судов при выполнении практического задания в феврале – это исключительно проблема самих кандидатов.

«Комиссия считает, что никаких существенных обстоятельств, которые существенно повлияли бы на выполнение практического задания, не существует. Все, на что ссылаются кандидаты, связано только с их неудовлетворенностью своими результатами. Комиссия приняла решение об утверждении результатов квалификационного оценивания и готова его отстаивать в суде, если будут иски. Свою позицию мы изложим в отзыве, и кандидатам она очень не понравится», – сообщил Сергей Чумак.

Также секретарь Первой палаты ВККС предложил кандидатам, недовольным своими результатами за практическое задание, опубликовать свои работы.

«В принципе каждый кандидат может взять свою работу и обнародовать ее. Чтобы все увидели, влияла ли описка на выполнение работы, и в чем была правовая проблема в деле относительно надлежащего ответчика. И все сразу станет для всех очевидным. Однако почему-то думаю, что кандидаты вряд ли это сделают, поскольку тогда все увидят, насколько легкой была эта задача и как кандидат ее выполнил. Простая процессуальная задачка на должного ответчика в иске о признании права собственности на часть квартиры, которую большинство почему-то решить не сумело», - добавил Сергей Чумак.

Напомним, что немалое количество кандидатов на должности судей апелляционных судов по гражданской специализации остались недовольны полученными баллами – проходной балл смогли набрать лишь 255 кандидатов из 408 или 62,5%. Особенно катастрофическими стали результаты для кандидатов, которые выполняли практическое задание 4 и 11 февраля. В эти дни проходной балл смогли набрать лишь 13,8% и 35,7% от общего числа участников групп, выполнявших практическое задание.

Таким образом, в ВККС начали поступать обращения с просьбой либо провести повторную проверку результатов практического задания, либо предоставить возможность выполнить задание повторно.

Впрочем, в ВККС уже сообщили, что шансы кандидатов на пересмотр результатов практического задания фактически отсутствуют.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ВККС апелляционные суды

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Солдат имел проблемы с психическим здоровьем», — суд оправдал командира роты за бегство 14 военнослужащих

Мобилизованный, который в итоге оказался в психоневрологической больнице, удачно прошел ВЛК, но выдержал на полигоне лишь двое суток.

Депутаты предлагают ограничить размер судебного сбора при обращении граждан в Верховный Суд суммой 30280 грн

Народные депутаты предлагают ограничить размер судебного сбора для граждан при подаче апелляционных и кассационных жалоб, чтобы обеспечить справедливый баланс между наполнением бюджета для финансирования судебной системы и реализацией права на доступ к правосудию.

«Вы не справились с легкой задачей» – в ВККС ответили на претензии кандидатов в апелляционные суды

В Комиссии призвали кандидатов, недовольных полученным результатом, опубликовать свои практические задания, чтобы «все и все увидели».

Минфин заявил, что законопроект об администрировании налоговиками реестра банковских счетов и сейфов граждан разрабатывался совместно с Еврокомиссией

Минфин разрабатывал законопроект об администрировании налоговиками реестра банковских счетов граждан в сотрудничестве с генеральным директоратом Еврокомиссии, и он нужен для выделения дальнейшей финансовой поддержки со стороны доноров.

«Такое бывает» – в ВККС оценили результаты практических заданий в общие апелляционные суды

В Комиссии считают, что никаких аномалий в результатах практических заданий нет – ВККС начинает подготовку к собеседованиям.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду