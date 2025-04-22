«Вы не справились с легкой задачей» – в ВККС ответили на претензии кандидатов в апелляционные суды

В Комиссии призвали кандидатов, недовольных полученным результатом, опубликовать свои практические задания, чтобы «все и все увидели».

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей отрицает какие-либо претензии со стороны кандидатов на должности судей апелляционных судов по гражданской специализации относительно как качества практических заданий, так и нюансов их проверки.

Как сообщил в Facebook секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак, низкие баллы, которые получили претенденты на должности судей апелляционных судов при выполнении практического задания в феврале – это исключительно проблема самих кандидатов.

«Комиссия считает, что никаких существенных обстоятельств, которые существенно повлияли бы на выполнение практического задания, не существует. Все, на что ссылаются кандидаты, связано только с их неудовлетворенностью своими результатами. Комиссия приняла решение об утверждении результатов квалификационного оценивания и готова его отстаивать в суде, если будут иски. Свою позицию мы изложим в отзыве, и кандидатам она очень не понравится», – сообщил Сергей Чумак.

Также секретарь Первой палаты ВККС предложил кандидатам, недовольным своими результатами за практическое задание, опубликовать свои работы.

«В принципе каждый кандидат может взять свою работу и обнародовать ее. Чтобы все увидели, влияла ли описка на выполнение работы, и в чем была правовая проблема в деле относительно надлежащего ответчика. И все сразу станет для всех очевидным. Однако почему-то думаю, что кандидаты вряд ли это сделают, поскольку тогда все увидят, насколько легкой была эта задача и как кандидат ее выполнил. Простая процессуальная задачка на должного ответчика в иске о признании права собственности на часть квартиры, которую большинство почему-то решить не сумело», - добавил Сергей Чумак.

Напомним, что немалое количество кандидатов на должности судей апелляционных судов по гражданской специализации остались недовольны полученными баллами – проходной балл смогли набрать лишь 255 кандидатов из 408 или 62,5%. Особенно катастрофическими стали результаты для кандидатов, которые выполняли практическое задание 4 и 11 февраля. В эти дни проходной балл смогли набрать лишь 13,8% и 35,7% от общего числа участников групп, выполнявших практическое задание.

Таким образом, в ВККС начали поступать обращения с просьбой либо провести повторную проверку результатов практического задания, либо предоставить возможность выполнить задание повторно.

Впрочем, в ВККС уже сообщили, что шансы кандидатов на пересмотр результатов практического задания фактически отсутствуют.

Автор Вячеслав Хрипун

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