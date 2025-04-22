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«Ви не впоралися з легким завданням» – у ВККС відповіли на претензії кандидатів в апеляційні суди

07:40, 22 квітня 2025
В Комісії закликали кандидатів, які незадоволені отриманим результатом, оприлюднити свої практичні завдання, щоб «усі все побачили».
«Ви не впоралися з легким завданням» – у ВККС відповіли на претензії кандидатів в апеляційні суди
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів заперечує будь-які претензії зі сторони кандидатів на посади суддів апеляційних судів з цивільної спеціалізації стосовно як якості практичних завдань, так і нюансів їх перевірки.

Як повідомив у Facebook секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак, низькі бали, які отримали претенденти на посади суддів апеляційних судів під час виконання практичного завдання у лютому – це виключно проблема самих кандидатів.

«Комісія вважає, що жодних істотних обставин, які б суттєво вплинули на виконання практичного завдання, не існує. Все, на що посилаються кандидати, пов’язано лише з їх незадоволенням своїми результатами. Комісія ухвалила рішення про затвердження результатів кваліфікаційного оцінювання і готова його відстоювати в суді, якщо будуть позови. Свою позицію ми викладемо у відзиві, і кандидатам вона дуже не сподобається», - повідомив Сергій Чумак.

Також секретар Першої палати ВККС запропонував кандидатам, які незадоволені своїми результатами за практичне завдання, публічно оприлюднити свої роботи.

«В принципі кожен кандидат може взяти свою роботу і оприлюднити її. Щоб усі побачили, чи впливала описка на виконання роботи і в чому була правова проблема у справі щодо належного відповідача. І все одразу стане для всіх очевидним. Проте, чомусь думаю, що кандидати навряд чи це зроблять, оскільки тоді усі побачать, наскільки легким було це завдання і як кандидат його виконав. Проста процесуальна задачка на належного відповідача у позові про визнання права власності на частинку квартиру, яку більшість чомусь вирішити на зуміла», - додав Сергій Чумак.  

Нагадаємо, що чимала кількість кандидатів на посади суддів апеляційних судів з цивільної спеціалізації залишилася незадоволеною отриманими балами – прохідний бал змогли набрати лише 255 кандидатів з 408 або 62,5%. Особливо катастрофічними стали результати для кандидатів, що виконували  практичне завдання 4 та 11 лютого. В ці дні прохідний бал змогли набрали лише 13,8% та 35,7% від загальної кількості учасників груп, що виконували практичне завдання.

Відтак, до ВККС почали надходити звернення з проханням або здійснити повторну перевірку результатів практичного завдання, або надати можливість виконати завдання повторно.

Втім, у ВККС вже повідомили, що шанси кандидатів на перегляд результатів практичного завдання фактично відсутні.  

Автор В’ячеслав Хрипун 

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суд ВККС апеляційні суди

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