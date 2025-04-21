На Сумщині тривають інтенсивні бойові дії в районах поблизу державного кордону — Олександр Сирський

Олександр Сирський зазначив, що ворог намагається витіснити ЗСУ з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини.

Джерело фото: Олександр Сирський / Telegram

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Сумщині в районах поблизу державного кордону, а також на території РФ тривають інтенсивні бойові дії

«Виконуючи наказ свого керівництва російські війська намагаються вибити нас з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини. Втім, реалізації плану агресора заважають наші частини Сил оборони України, які своїми активними діями в черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку. Свою роботу я спланував саме на цьому напрямку, з метою детально розібратися зі станом справ у бригадах, які там ведуть оборону, надати допомогу командирам в організації бойових дій та вирішити проблемні питання», — заявив Олександр Сирський.

Також головнокомандувач ЗСУ додав, що незадовго до Великодня ухвалив рішення щодо забезпечення бойових дій та поповнення запасів МТЗ і боєприпасів.

«Одночасно обговорили з командирами перспективи розвитку та подальшого нарощування бойових можливостей наших військ, впровадження сучасних технологій і збільшення безпілотної складової у бригадах всіх типів. Тільки випередження противника у застосуванні високотехнологічних видів зброї, нарощуванні кількості та якості роботизованих платформ і дистанційно керованих модулів, впровадження штучного інтелекту в озброєння дасть нам змогу ефективно знищувати сили чисельно переважаючого противника», — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

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